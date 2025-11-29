Marché de Noël Médiéval de Taulignan Taulignan
Marché de Noël Médiéval de Taulignan Taulignan samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël Médiéval de Taulignan
Rues et places du village Taulignan Drôme
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 21:00:00
2025-11-29
Découvrez la magie de Noël grâce aux 95 artisans sélectionnés pour leurs produits faits à la main, le tout dans une ambiance médiévale ! De nombreuses animations vous sont proposées tout au long du marché.
Rues et places du village Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes marchedenoel.taulignan26@gmail.com
English :
Discover the magic of Christmas thanks to 95 artisans selected for their handmade products, all in a medieval atmosphere! There’s plenty of entertainment on offer throughout the market.
German :
Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten dank der 95 Kunsthandwerker, die aufgrund ihrer handgefertigten Produkte ausgewählt wurden, und das alles in einer mittelalterlichen Atmosphäre! Während des gesamten Marktes werden Ihnen zahlreiche Animationen angeboten.
Italiano :
Scoprite la magia del Natale grazie a 95 artigiani selezionati per i loro prodotti fatti a mano, il tutto in un’atmosfera medievale! Per tutta la durata del mercatino sono previsti numerosi intrattenimenti.
Espanol :
Descubra la magia de la Navidad gracias a 95 artesanos seleccionados por sus productos hechos a mano, ¡todo ello en un ambiente medieval! Durante todo el mercado, la animación no faltará.
