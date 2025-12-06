Marché de Noël médiéval Ribeauvillé

Marché de Noël médiéval

Très attachée à son passé médiéval, Ribeauvillé propose un retour en arrière de plusieurs siècles pour retrouver les festivités de l’Avent du Moyen Âge. Revivez cette époque avec ses jongleurs, ses danseurs et ses baladins costumés et participez aux nombreuses animations qui rythment les deux week-ends de festivités. Une expérience unique en Alsace !

Au moment de Noël, Ribeauvillé se pare de magie et plonge ses visiteurs dans une ambiance médiévale unique. La cité des ménétriers puise dans son riche passé pour offrir un marché de Noël médiéval à la fois original et spectaculaire. Dans les ruelles animées, gueux, manants, danseurs et baladins déambulent joyeusement, créant un véritable dépaysement. Les étals foisonnent de gourmandises salées et sucrées, de sanglier à la broche, de cervoise et de vin chaud, tandis que les amateurs de décoration trouvent leur bonheur parmi les couronnes de l’Avent, crèches artisanales et bougies. Véritable spectacle vivant, le marché de Noël de Ribeauvillé émerveille petits et grands par son atmosphère chaleureuse et festive.

Pour faciliter l’accès à cet événement incontournable, un Parking-Relais est mis à disposition sur le site de l’entreprise Cordon-Schmidt, situé 22 Route de Colmar à Bergheim (68750), à proximité de la sortie n°20 de l’A35. Ce parking dispose de 750 places et permet de rejoindre facilement le Marché de Noël de Ribeauvillé grâce à une navette gratuite circulant toutes les 20 minutes. Les navettes fonctionnent de 9h50 à 20h30 les samedis et de 9h50 à 19h30 les dimanches.

Le service sera assuré les 6 et 7 décembre ainsi que les 13 et 14 décembre 2025. Ce dispositif pratique et convivial permet de profiter pleinement du marché de Noël tout en limitant la circulation et le stationnement dans la ville, pour une expérience plus sereine et respectueuse du cadre exceptionnel de Ribeauvillé. 0 .

English :

Very attached to its medieval past, Ribeauvillé proposes a step back several centuries to find the festivities of Advent of the Middle Ages. Relive this era with its jugglers, dancers and costumed balladeers and take part in the many activities that punctuate the two weekends of festivities. A unique experience in Alsace!

German :

Ribeauvillé ist seiner mittelalterlichen Vergangenheit sehr verbunden und bietet eine Reise um mehrere Jahrhunderte zurück zu den Adventsfeierlichkeiten des Mittelalters. Erleben Sie diese Epoche mit ihren Gauklern, Tänzern und kostümierten Baladinen und nehmen Sie an den zahlreichen Veranstaltungen teil, die den Rhythmus der beiden Festwochenenden bestimmen. Ein einzigartiges Erlebnis im Elsass!

Italiano :

Molto legata al suo passato medievale, Ribeauvillé propone un salto indietro di diversi secoli per ritrovare le feste dell’Avvento del Medioevo. Rivivete quest’epoca con i suoi giocolieri, danzatori e cantastorie in costume e partecipate alle numerose attività che scandiscono i due fine settimana di festa. Un’esperienza unica in Alsazia!

Espanol :

Muy apegada a su pasado medieval, Ribeauvillé propone un paso atrás de varios siglos para encontrar las fiestas de Adviento de la Edad Media. Reviva esta época con sus malabaristas, bailarines y baladistas disfrazados y participe en las numerosas actividades que jalonan los dos fines de semana de fiesta. Una experiencia única en Alsacia

