Marché de Noël

Médonville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël

Avec une marche au profit de la SPA de Martigny les Bains

Récolte de dons également pour les animaux

Présence de St Nicolas, distribution de bonbons

Artisans et producteurs locaux

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

Médonville 88140 Vosges Grand Est +33 6 86 60 08 25

English :

Christmas Market:

With a walk for the benefit of the SPA de Martigny les Bains

Donations also collected for animals

Presence of St Nicolas, distribution of sweets

Local craftsmen and producers

Catering and refreshments on site

German :

Weihnachtsmarkt

Mit einer Wanderung zu Gunsten des Tierheims von Martigny les Bains

Sammeln von Spenden auch für die Tiere

Anwesenheit von St. Nikolaus, Verteilung von Süßigkeiten

Handwerker und lokale Produzenten

Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Mercatino di Natale:

Con una passeggiata a favore della SPA di Martigny les Bains

Saranno raccolte anche donazioni per gli animali

Presenza di San Nicola, distribuzione di dolciumi

Artigiani e produttori locali

Cibo e rinfreschi sul posto

Espanol :

Mercado de Navidad

Con un paseo a beneficio del SPA de Martigny les Bains

También se recogerán donativos para los animales

Presencia de San Nicolás, reparto de caramelos

Artesanos y productores locales

Comida y refrescos in situ

L’événement Marché de Noël Médonville a été mis à jour le 2025-11-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE