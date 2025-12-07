Marché de Noël Médonville
Marché de Noël Médonville dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Médonville Vosges
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël
Avec une marche au profit de la SPA de Martigny les Bains
Récolte de dons également pour les animaux
Présence de St Nicolas, distribution de bonbons
Artisans et producteurs locaux
Restauration et buvette sur placeTout public
Médonville 88140 Vosges Grand Est +33 6 86 60 08 25
English :
Christmas Market:
With a walk for the benefit of the SPA de Martigny les Bains
Donations also collected for animals
Presence of St Nicolas, distribution of sweets
Local craftsmen and producers
Catering and refreshments on site
German :
Weihnachtsmarkt
Mit einer Wanderung zu Gunsten des Tierheims von Martigny les Bains
Sammeln von Spenden auch für die Tiere
Anwesenheit von St. Nikolaus, Verteilung von Süßigkeiten
Handwerker und lokale Produzenten
Essen und Trinken vor Ort
Italiano :
Mercatino di Natale:
Con una passeggiata a favore della SPA di Martigny les Bains
Saranno raccolte anche donazioni per gli animali
Presenza di San Nicola, distribuzione di dolciumi
Artigiani e produttori locali
Cibo e rinfreschi sul posto
Espanol :
Mercado de Navidad
Con un paseo a beneficio del SPA de Martigny les Bains
También se recogerán donativos para los animales
Presencia de San Nicolás, reparto de caramelos
Artesanos y productores locales
Comida y refrescos in situ
