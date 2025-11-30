Marché de Noël Salle polyvalente Melrand

Salle polyvalente Rue de Saint-Rivalain Melrand Morbihan

Marché de Noël artisanal et local. Buvette, vin chaud, animations enfant et petite restauration.
10h-18h 1€ l’entrée   .

Salle polyvalente Rue de Saint-Rivalain Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 30 77 20 98 

