Marché de Noël Salle polyvalente Melrand

Salle polyvalente Rue de Saint-Rivalain Melrand Morbihan
Marché de Noël artisanal et local. Buvette, vin chaud, animations enfant et petite restauration.
10h-18h 1€ l’entrée .
Salle polyvalente Rue de Saint-Rivalain Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 30 77 20 98
