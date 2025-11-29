Marché de Noël Ménétreux-le-Pitois
Marché de Noël Ménétreux-le-Pitois samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Place de la mairie Ménétreux-le-Pitois Côte-d’Or
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
2025-11-29
Nombreux exposants, buvette, gaufres, crêpes, vin chaud, tartiflette à l’Époisses, spectacle de feu (19h), son et lumières et feu d’artifice (20h45. .
Place de la mairie Ménétreux-le-Pitois 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 58 98 51
