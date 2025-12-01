Marché de Noël Ferme Rabuat Méré
Marché de Noël Ferme Rabuat Méré vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Ferme Rabuat 2 Rue de la Fontaine Méré Yonne
Tarif : – – EUR
2025-12-19
Marché d’une quarantaine de producteurs locaux. .
Ferme Rabuat 2 Rue de la Fontaine Méré 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 40 56
