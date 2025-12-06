Marché de Noël Mérigny
Marché de Noël Mérigny samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’Eglise Mérigny Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
L’APE de Mérigny organise son marché de Noël, place de l’Eglise.
Marché artisanal, culinaire et créatif avec vin chaud traditionnel et ses dégustations. Tombola et bien plus à découvrir…. .
Place de l’Eglise Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 19 86 59 apemerigny36@gmail.com
English :
The APE de Mérigny organizes its Christmas market in Place de l’Eglise.
German :
Die EV von Mérigny organisiert ihren Weihnachtsmarkt auf dem Place de l’Eglise.
Italiano :
L’Associazione dei genitori di Mérigny organizza il suo mercatino di Natale in Place de l’Eglise.
Espanol :
La Asociación de Padres de Mérigny celebra su mercado navideño en la Place de l’Eglise.
L’événement Marché de Noël Mérigny a été mis à jour le 2025-11-17 par BERRY