Marché de Noël Mérigny

Marché de Noël

Place de l’Eglise Mérigny Indre

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

L’APE de Mérigny organise son marché de Noël, place de l’Eglise.

Marché artisanal, culinaire et créatif avec vin chaud traditionnel et ses dégustations. Tombola et bien plus à découvrir…. .

Place de l’Eglise Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 19 86 59 apemerigny36@gmail.com

English :

The APE de Mérigny organizes its Christmas market in Place de l’Eglise.

German :

Die EV von Mérigny organisiert ihren Weihnachtsmarkt auf dem Place de l’Eglise.

Italiano :

L’Associazione dei genitori di Mérigny organizza il suo mercatino di Natale in Place de l’Eglise.

Espanol :

La Asociación de Padres de Mérigny celebra su mercado navideño en la Place de l’Eglise.

