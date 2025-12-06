Marché de Noël

Marché de Noël Merlines

Co-organisé par Les Délices du Terroir et Familles Rurales du canton d’Eygurande

Plus de 35 exposants ! Artisans Créateurs Parfums Bijoux Vêtements Décorations de Noël

Foie gras Vins Huîtres Escargots Champagne Gourmandises…Bière de Noël, vin chaud, chocolat chaud

Buvette & restauration sur place: Rock Burger, La pizzeria Le 19

Venue du Père Noël à 16h !

Jeux & maquillage pour enfants

Boîte aux lettres du Père Noël

Venez nombreux partager la magie de Noël ! .

2 Rue du Collège Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 28 93 famillesruraleseygurande19340@yahoo.com

