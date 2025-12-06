Marché de Noël Merlines
Marché de Noël Merlines samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
2 Rue du Collège Merlines Corrèze
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Marché de Noël Merlines
Co-organisé par Les Délices du Terroir et Familles Rurales du canton d’Eygurande
Plus de 35 exposants ! Artisans Créateurs Parfums Bijoux Vêtements Décorations de Noël
Foie gras Vins Huîtres Escargots Champagne Gourmandises…Bière de Noël, vin chaud, chocolat chaud
Buvette & restauration sur place: Rock Burger, La pizzeria Le 19
Venue du Père Noël à 16h !
Jeux & maquillage pour enfants
Boîte aux lettres du Père Noël
Venez nombreux partager la magie de Noël ! .
2 Rue du Collège Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 28 93 famillesruraleseygurande19340@yahoo.com
German : Marché de Noël
Espanol : Marché de Noël
