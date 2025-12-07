MARCHÉ DE NOËL Merville
MARCHÉ DE NOËL Merville dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le traditionnel Marché de Noël de Merville se tiendra à la salle polyvalente.
Comme chaque année, les mervillois pourront faire le plein de cadeaux originaux, d’objets de décoration pour le sapin ou de produits locaux à déguster pendant les fêtes. Les plus jeunes pourront rencontrer le Père Noël, et s’amuser dans le manège gratuit ! .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 contact@merville31.fr
English :
The traditional Merville Christmas Market will be held in the Salle Polyvalente.
German :
Der traditionelle Weihnachtsmarkt von Merville findet in der Mehrzweckhalle statt.
Italiano :
Il tradizionale mercatino di Natale di Merville si terrà nella Salle Polyvalente.
Espanol :
El tradicional Mercado de Navidad de Merville se celebrará en la Sala Polivalente.
