MARCHÉ DE NOËL Merville dimanche 7 décembre 2025.

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le traditionnel Marché de Noël de Merville se tiendra à la salle polyvalente.

Comme chaque année, les mervillois pourront faire le plein de cadeaux originaux, d'objets de décoration pour le sapin ou de produits locaux à déguster pendant les fêtes. Les plus jeunes pourront rencontrer le Père Noël, et s'amuser dans le manège gratuit ! .

+33 5 62 13 41 00 contact@merville31.fr

English :

The traditional Merville Christmas Market will be held in the Salle Polyvalente.

German :

Der traditionelle Weihnachtsmarkt von Merville findet in der Mehrzweckhalle statt.

Italiano :

Il tradizionale mercatino di Natale di Merville si terrà nella Salle Polyvalente.

Espanol :

El tradicional Mercado de Navidad de Merville se celebrará en la Sala Polivalente.

