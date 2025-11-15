Marché de Noël Merxheim

Marché de Noël

Vente de créations locales et artisanales. Contes pour enfants et goûter avec le St Nicolas. Jeux du monde. Pâtisseries, petite restauration, vin chaud. Déjeuner le dimanche sur place ou à emporter 17€ (bouchées à la reine, nouilles, tartes aux fruits) sur réservation. .

English :

Sale of local creations and crafts. Tales for children and snack with St Nicolas. Games of the world. Baked goods, snacks, mulled wine. Lunch on Sunday on site or to take away.

German :

Verkauf von lokalen und handwerklichen Kreationen. Märchen für Kinder und Imbiss mit dem Nikolaus. Spiele aus aller Welt. Gebäck, kleine Snacks, Glühwein. Mittagessen am Sonntag vor Ort oder zum Mitnehmen.

Italiano :

Vendita di creazioni e artigianato locale. Racconto per bambini e tè con San Nicola. Giochi da tutto il mondo. Pasticcini, snack, vin brulé. La domenica pranzo in loco o da asporto.

Espanol :

Venta de creaciones y artesanías locales. Cuentacuentos para niños y fiesta del té con San Nicolás. Juegos de todo el mundo. Pastelería, aperitivos, vino caliente. Comida el domingo en el lugar o para llevar.

