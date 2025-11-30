Marché de Noël Méry-ès-Bois

Marché de Noël

Centre socioculturel Méry-ès-Bois Cher

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

L’association Ensemble organise un marché de Noël au centre socioculturel.

Au programme

– Boite aux lettres du Père Noël

– Atelier enfant fabrication de lutins en pâte autodurcissante de 10h à 17h

– Vente de sapins

– Tombola

– Vente de produits de Noël et dégustation sur place .

Centre socioculturel Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire ensemble.merie@gmail.com

English :

The Ensemble association organizes a Christmas market at the sociocultural center.

German :

Der Verein Ensemble organisiert einen Weihnachtsmarkt im soziokulturellen Zentrum.

Italiano :

L’associazione Ensemble organizza un mercatino di Natale presso il centro socio-culturale.

Espanol :

La asociación Ensemble organiza un mercado navideño en el centro sociocultural.

