Marché de Noël Méry-ès-Bois
Marché de Noël Méry-ès-Bois dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Centre socioculturel Méry-ès-Bois Cher
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
L’association Ensemble organise un marché de Noël au centre socioculturel.
Au programme
– Boite aux lettres du Père Noël
– Atelier enfant fabrication de lutins en pâte autodurcissante de 10h à 17h
– Vente de sapins
– Tombola
– Vente de produits de Noël et dégustation sur place .
Centre socioculturel Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire ensemble.merie@gmail.com
English :
The Ensemble association organizes a Christmas market at the sociocultural center.
German :
Der Verein Ensemble organisiert einen Weihnachtsmarkt im soziokulturellen Zentrum.
Italiano :
L’associazione Ensemble organizza un mercatino di Natale presso il centro socio-culturale.
Espanol :
La asociación Ensemble organiza un mercado navideño en el centro sociocultural.
