Marché de Noël La passerelle Meschers-sur-Gironde

Marché de Noël

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

L’association des commerçants de Meschers organise le Marché de Noël à la salle la Paserrelle.

Venez nombreux profitez des différents exposants.

.

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

The Meschers Merchants Association is organizing a Christmas Market at the Salle la Paserrelle.

Come and enjoy the various exhibitors.

German :

Die Vereinigung der Geschäftsleute von Meschers organisiert den Weihnachtsmarkt in der Salle la Paserrelle.

Kommen Sie zahlreich und profitieren Sie von den verschiedenen Ausstellern.

Italiano :

L’Associazione dei commercianti di Meschers organizza il suo mercatino di Natale presso la Salle la Paserrelle.

Venite a scoprire i vari espositori.

Espanol :

La Asociación de Comerciantes de Meschers organiza su Mercado de Navidad en la Salle la Paserrelle.

Venga a disfrutar de los diferentes expositores.

L’événement Marché de Noël Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-03 par Royan Atlantique