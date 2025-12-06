Marché de Noël La passerelle Meschers-sur-Gironde
Marché de Noël La passerelle Meschers-sur-Gironde samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
L’association des commerçants de Meschers organise le Marché de Noël à la salle la Paserrelle.
Venez nombreux profitez des différents exposants.
La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
The Meschers Merchants Association is organizing a Christmas Market at the Salle la Paserrelle.
Come and enjoy the various exhibitors.
German :
Die Vereinigung der Geschäftsleute von Meschers organisiert den Weihnachtsmarkt in der Salle la Paserrelle.
Kommen Sie zahlreich und profitieren Sie von den verschiedenen Ausstellern.
Italiano :
L’Associazione dei commercianti di Meschers organizza il suo mercatino di Natale presso la Salle la Paserrelle.
Venite a scoprire i vari espositori.
Espanol :
La Asociación de Comerciantes de Meschers organiza su Mercado de Navidad en la Salle la Paserrelle.
Venga a disfrutar de los diferentes expositores.
