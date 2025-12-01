Marché de Noël Meschers-sur-Gironde
Marché de Noël Meschers-sur-Gironde dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Family fun park Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00
Date(s) :
2025-12-14
L’association des commerçants, organise son marché de Noël.
Venez nombreux pour profiter des animations.
Family fun park Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
The merchants’ association is organizing its Christmas market.
Come and enjoy the entertainment.
German :
Die Association des commerçants, organisiert ihren Weihnachtsmarkt.
Kommen Sie zahlreich, um von den Animationen zu profitieren.
Italiano :
L’associazione dei commercianti organizza il suo mercatino di Natale.
Venite a godervi l’intrattenimento.
Espanol :
La asociación de comerciantes organiza su mercado navideño.
Ven y disfruta de la animación.
L’événement Marché de Noël Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-11-21 par Royan Atlantique