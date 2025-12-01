Marché de Noël Meschers-sur-Gironde

Marché de Noël

Family fun park Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-14

L’association des commerçants, organise son marché de Noël.

Venez nombreux pour profiter des animations.

Family fun park Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

The merchants’ association is organizing its Christmas market.

Come and enjoy the entertainment.

German :

Die Association des commerçants, organisiert ihren Weihnachtsmarkt.

Kommen Sie zahlreich, um von den Animationen zu profitieren.

Italiano :

L’associazione dei commercianti organizza il suo mercatino di Natale.

Venite a godervi l’intrattenimento.

Espanol :

La asociación de comerciantes organiza su mercado navideño.

Ven y disfruta de la animación.

