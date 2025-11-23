Marché de Noël Métairies-Saint-Quirin
Marché de Noël Métairies-Saint-Quirin dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Hameau du Cubolot Métairies-Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 11:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Vous trouverez dans ce marché de Noël du petit artisanat local et des produits du terroir. Vin chaud et petite restauration sur place.Tout public
0 .
Hameau du Cubolot Métairies-Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est metairies.mairie@gmail.com
English :
You’ll find small local crafts and regional products at this Christmas market. Mulled wine and snacks on site.
German :
Auf diesem Weihnachtsmarkt finden Sie kleines lokales Kunsthandwerk und Produkte aus der Region. Glühwein und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.
Italiano :
In questo mercatino di Natale troverete piccoli oggetti di artigianato locale e prodotti tipici. Vin brulé e spuntini in loco.
Espanol :
En este mercado navideño encontrará pequeña artesanía y productos locales. Vino caliente y aperitivos in situ.
