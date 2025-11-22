Marché de Noël Metz Magny Centre socio-culturel de Magny Metz

Marché de Noël Metz Magny

Centre socio-culturel de Magny 44 rue des Prêles Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Organisé chaque année depuis 2013, ce Marché rencontre de plus en plus de succès. Venez passer un bon moment dans une ambiance chaleureuse et festive ! De nombreux exposants seront présents, proposant des créations artisanales, des idées cadeaux et des gourmandises de saison.

Au programme, des animations pour petits et grands ateliers créatifs pour enfants animés par l’association Fun Sport, lectures de contes de Noël par le club lecture de Sport & Culture, atelier lettre au père Noël, visite de Saint Nicolas à 15 h 30, animation “Juste poids du panier garni”.

Une collecte de jouets et vêtements sera organisée.

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Centre socio-culturel de Magny 44 rue des Prêles Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Organized every year since 2013, this Market is increasingly successful. Come and have a great time in a warm and festive atmosphere! Numerous exhibitors will be on hand, offering handcrafted creations, gift ideas and seasonal delicacies.

On the program: creative workshops for children run by the Fun Sport association, readings of Christmas tales by the Sport & Culture reading club, a letter-to-Santa workshop, a visit from Saint Nicolas at 3:30 p.m., and a Juste poids du panier garni animation.

A toy and clothing drive will be organized.

Refreshments and catering on site

German :

Dieser Markt wird seit 2013 jedes Jahr veranstaltet und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Kommen Sie und verbringen Sie eine gute Zeit in einer warmen und festlichen Atmosphäre! Zahlreiche Aussteller werden anwesend sein und handwerkliche Kreationen, Geschenkideen und saisonale Leckereien anbieten.

Auf dem Programm stehen auch Animationen für Groß und Klein: Kreativ-Workshops für Kinder unter der Leitung des Vereins Fun Sport, Lesungen von Weihnachtsgeschichten durch den Leseclub von Sport & Kultur, Workshop Brief an den Weihnachtsmann , Besuch des Heiligen Nikolaus um 15:30 Uhr, Animation Das Gewicht des Geschenkkorbes .

Es wird eine Spielzeug- und Kleidersammlung organisiert.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Organizzato ogni anno dal 2013, questo mercato sta diventando sempre più popolare. Venite a divertirvi in un’atmosfera calda e festosa! Una serie di bancarelle saranno a disposizione per offrire creazioni artigianali, idee regalo e prelibatezze di stagione.

Ci saranno anche attività per tutte le età: laboratori creativi per bambini a cura dell’associazione Fun Sport, letture di racconti natalizi a cura del club di lettura Sport & Cultura, un laboratorio di lettere a Babbo Natale, la visita di San Nicola alle 15.30 e l’evento Il peso giusto del cesto .

Verrà inoltre organizzata una raccolta di giocattoli e vestiti.

Rinfresco e ristorazione in loco

Espanol :

Organizado cada año desde 2013, este Mercado es cada vez más popular. Venga a disfrutar de un ambiente cálido y festivo Numerosos puestos ofrecerán creaciones artesanales, ideas para regalar y delicias de temporada.

También habrá actividades para todas las edades: talleres creativos para niños a cargo de la asociación Fun Sport, lectura de cuentos navideños a cargo del club de lectura Deporte y Cultura, taller de cartas a Papá Noel, visita de San Nicolás a las 15.30 h y peso justo de la cesta .

También se organizará una recogida de juguetes y ropa.

Refrescos y catering in situ

L’événement Marché de Noël Metz Magny Metz a été mis à jour le 2025-11-13 par AGENCE INSPIRE METZ