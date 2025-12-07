Marché de Noël Metz-Robert

Marché de Noël

Route de Vau Metz-Robert Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Dimanche 7 décembre METZ-ROBERT Marché de Noël. De 10h à 18h à la salle des fêtes, route de Vau.

Une poignée de volontaires du Comité des Fêtes du village prépare le marché de Noël ! La salle des fêtes se transformera en paradis de Noël. La salle chauffée s’animera au rythme des visiteurs venus goûter au plaisir de la découverte d’objets de déco, de couronnes, de boules étincelantes, de bijoux, de broderies, de cadeaux, dans une ambiance magique et bon enfant.

Un point restauration sera installé pour la convivialité avec café, vin chaud de Noël, croque-monsieur, pâtisseries maison…

Nous mettons particulièrement à l’honneur le savoir-faire local avec un stand spécial Noël tenu par quatre jeunes créatrices de la commune, accompagnées d’une bénévole, qui ont œuvré tout l’été à la création de pièces uniques… .

Contact Marie-Jeanne Broggi, présidente de l’association au +33 (0)6 43 98 23 06 .

