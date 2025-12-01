Marché de Noël Meukow Cognac
Marché de Noël Meukow Cognac jeudi 11 décembre 2025.
Marché de Noël Meukow
26 rue Pascal Combeau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 10:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Exposants et produits locaux
Créations artisanales
Restauration sur place (sur réservation)
.
26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 92 66 v.charrier@cdgcognac.com
English :
Exhibitors and local products
Handcrafted creations
Catering on site (reservation required)
German :
Aussteller und lokale Produkte
Kunsthandwerkliche Kreationen
Verpflegung vor Ort (auf Reservierung)
Italiano :
Espositori e prodotti locali
Creazioni artigianali
Ristorazione in loco (su prenotazione)
Espanol :
Expositores y productos locales
Creaciones artesanales
Catering in situ (previa reserva)
L’événement Marché de Noël Meukow Cognac a été mis à jour le 2025-11-06 par Destination Cognac