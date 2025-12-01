Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Meukow Cognac

Marché de Noël Meukow Cognac jeudi 11 décembre 2025.

Marché de Noël Meukow

26 rue Pascal Combeau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 10:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00

Date(s) :
2025-12-11

Exposants et produits locaux
Créations artisanales
Restauration sur place (sur réservation)
26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 92 66  v.charrier@cdgcognac.com

English :

Exhibitors and local products
Handcrafted creations
Catering on site (reservation required)

German :

Aussteller und lokale Produkte
Kunsthandwerkliche Kreationen
Verpflegung vor Ort (auf Reservierung)

Italiano :

Espositori e prodotti locali
Creazioni artigianali
Ristorazione in loco (su prenotazione)

Espanol :

Expositores y productos locales
Creaciones artesanales
Catering in situ (previa reserva)

