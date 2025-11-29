Marché de Noël Meulles Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge

Marché de Noël Meulles

Marché de Noël les samedi 29 novembre et dimanche 30 novembre de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.

Artisans Producteurs locaux Vins chauds et pains d’épices…. .

Salle des fêtes Meulles Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 2 31 31 31 31

English : Marché de Noël Meulles

Christmas market on Saturday November 29 and Sunday November 30 from 10am to 6pm at the Meulles village hall.

German : Marché de Noël Meulles

Weihnachtsmarkt am Samstag, den 29. November und Sonntag, den 30. November von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Festhalle von Meulles.

Italiano :

Mercatino di Natale sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 18 presso la sala del villaggio di Meulles.

Espanol :

Mercado navideño el sábado 29 de noviembre y el domingo 30 de noviembre de 10.00 a 18.00 h en el ayuntamiento de Meulles.

