Marché de noël Place de l’école Meussia vendredi 5 décembre 2025.
Marché de noël
Place de l’école 6 Place du 8 Mai 1945 Meussia Jura
Tarif : – – EUR
Marché de noël le 5 décembre à partir de 18h sur la place de l’école à Meussia.
Diverses animations présence du père noël, chants des enfants, balades à poney et artisans locaux.
Buvette et petite restauration sur place. .
Place de l’école 6 Place du 8 Mai 1945 Meussia 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté soudesecolesensapey@gmail.com
