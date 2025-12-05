Marché de noël Place de l’école Meussia

Marché de noël

Place de l'école 6 Place du 8 Mai 1945 Meussia Jura

Début : 2025-12-05 18:00:00

Marché de noël le 5 décembre à partir de 18h sur la place de l’école à Meussia.

Diverses animations présence du père noël, chants des enfants, balades à poney et artisans locaux.

Buvette et petite restauration sur place. .

soudesecolesensapey@gmail.com

