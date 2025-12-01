Marché de Noël Meymac

Marché de Noël Meymac samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de l’Eglise Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Venez flâner dans le centre historique de Meymac à l’occasion du traditionnel Marché de Noël. Comme chaque année, artisans et producteurs seront présents durant le week-end pour faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits ; poterie décors de table, bijoux, jouets en bois, produits locaux, fromage, foie gras, miel, chocolats, vin chaud, champagne… sans oublier la présence du Père Noël sur les deux jours.

Au programme à venir !! .

Place de l’Eglise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 evenements@otc-haute-correze.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Meymac a été mis à jour le 2025-09-05 par Corrèze Tourisme