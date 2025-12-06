MARCHE de NOËL Mézangers
MARCHE de NOËL Mézangers samedi 6 décembre 2025.
MARCHE de NOËL
Salle des fêtes Mézangers Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
TOUT DONT VOUS RÊVEZ, UN SAVOIR FAIRE EXCEPTIONNEL ET DES ARTISANS SYMPATHIQUE QUI VIENNENT VOUS FAIRE CONNAISSANCE AVEC LEUR SAVOIR FAIRE ET CE DANS UNE AMBIANCE FESTIVE.
PRES DE 50 ARTISANTS, ARTISTES ET PRODUCTEURS
VIN ET CHOCOLAT CHAUD ET RESTAURATION SUR PLACE.
GRAND TOMBOLA AVEC DE NOMBREUX LOTS, CHAQUE CARNET GAGNANT.
OUVERTURE DES PORTES A 10 H. .
Salle des fêtes Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 24 90 20 35 de.craan@53600.fr
English :
EVERYTHING YOU’VE EVER DREAMED OF, EXCEPTIONAL KNOW-HOW AND FRIENDLY CRAFTSMEN WHO WILL INTRODUCE YOU TO THEIR SKILLS IN A FESTIVE ATMOSPHERE.
German :
ALLES, WOVON SIE TRÄUMEN, EIN AUSSERGEWÖHNLICHES KNOW-HOW UND SYMPATHISCHE HANDWERKER, DIE SIE MIT IHREM KÖNNEN BEKANNT MACHEN UND DAS IN EINER FESTLICHEN ATMOSPHÄRE.
Italiano :
TUTTO QUELLO CHE AVETE SEMPRE SOGNATO, UN’ESPERIENZA ECCEZIONALE E ARTIGIANI CORDIALI CHE VI FARANNO CONOSCERE LE LORO ABILITÀ IN UN’ATMOSFERA DI FESTA.
Espanol :
TODO LO QUE SIEMPRE HA SOÑADO, UN SABER HACER EXCEPCIONAL Y ARTESANOS AMABLES QUE LE PRESENTARÁN SUS HABILIDADES EN UN AMBIENTE FESTIVO.
L’événement MARCHE de NOËL Mézangers a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons