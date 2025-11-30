Marché de Noël Michelbach-le-Bas
Marché de Noël Michelbach-le-Bas dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
24 rue de Blotzheim Michelbach-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
.
24 rue de Blotzheim Michelbach-le-Bas 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 40 06 secretariat@michelbachlebas.fr
