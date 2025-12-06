Marché de Noël Mignères
Marché de Noël Mignères samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Mignères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël
Le comité des fêtes de Mignères organise un marché de Noël pour sa 1ère édition ! Nombre de producteurs locaux et d’artisans vous attendent, bien sûr le traditionnel vin chaud sera présent ! Restauration sur place. Attention le Père Noël vous donne rendez-vous à 11 h 30 et 16 h. .
Mignères 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël Mignères a été mis à jour le 2025-11-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS