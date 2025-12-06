Marché de Noël

Mignères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le comité des fêtes de Mignères organise un marché de Noël pour sa 1ère édition ! Nombre de producteurs locaux et d’artisans vous attendent, bien sûr le traditionnel vin chaud sera présent ! Restauration sur place. Attention le Père Noël vous donne rendez-vous à 11 h 30 et 16 h. .

Mignères 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

