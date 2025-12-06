Marché de Noel Mirabel-aux-Baronnies
Marché de Noel Mirabel-aux-Baronnies samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noel
Village Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noel avec feu d’artifice à 18h offert par le comité des fêtes.
Les exposants peuvent s’inscrire au 06.98.97.96.67
Village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
English :
Christmas market with fireworks at 6pm offered by the Comité des fêtes.
Exhibitors can register by calling 06.98.97.96.67
German :
Weihnachtsmarkt mit Feuerwerk um 18 Uhr, das vom Festkomitee angeboten wird.
Aussteller können sich unter 06.98.97.96.67 anmelden
Italiano :
Mercatino di Natale con fuochi d’artificio alle 18:00 offerto dal comitato dei festeggiamenti.
Gli espositori possono iscriversi al numero 06.98.97.96.67
Espanol :
Mercado navideño con fuegos artificiales a las 18.00 h ofrecido por la comisión de festejos.
Los expositores pueden inscribirse en el 06.98.97.96.67
L’événement Marché de Noel Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale