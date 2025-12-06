Marché de Noel

Village Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noel avec feu d’artifice à 18h offert par le comité des fêtes.

Les exposants peuvent s’inscrire au 06.98.97.96.67

.

Village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

English :

Christmas market with fireworks at 6pm offered by the Comité des fêtes.

Exhibitors can register by calling 06.98.97.96.67

German :

Weihnachtsmarkt mit Feuerwerk um 18 Uhr, das vom Festkomitee angeboten wird.

Aussteller können sich unter 06.98.97.96.67 anmelden

Italiano :

Mercatino di Natale con fuochi d’artificio alle 18:00 offerto dal comitato dei festeggiamenti.

Gli espositori possono iscriversi al numero 06.98.97.96.67

Espanol :

Mercado navideño con fuegos artificiales a las 18.00 h ofrecido por la comisión de festejos.

Los expositores pueden inscribirse en el 06.98.97.96.67

L’événement Marché de Noel Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale