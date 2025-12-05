Marché de Noël salle des fêtes de mirambeau Mirambeau
Marché de Noël salle des fêtes de mirambeau Mirambeau samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau Charente-Maritime
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Plongez dans la magie des fêtes en découvrant le Marché de Noël de Mirambeau !
salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 13 12 mirambeauenfete@gmail.com
English :
Immerse yourself in the magic of the festive season at the Mirambeau Christmas Market!
