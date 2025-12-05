Marché de Noël salle des fêtes de mirambeau Mirambeau

Marché de Noël

salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau Charente-Maritime

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Plongez dans la magie des fêtes en découvrant le Marché de Noël de Mirambeau !

salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 13 12 mirambeauenfete@gmail.com

English :

Immerse yourself in the magic of the festive season at the Mirambeau Christmas Market!

