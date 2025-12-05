Marché de Noël Mittelwihr

Marché de Noël

place de la mairie Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Ambiance chaleureuse et produits du terroir dégustation des huîtres de Cancale, galettes ou crêpes bretonnes sans oublier le vin chaud et les bredalas alsaciens !

Marché de Noël organisé par le comité de Jumelage Mittelwihr-Cancale.

Dans une atmosphère chaleureuse, vous pourrez savourer des spécialités telles que des huîtres de Cancale accompagnées de nos vins d’Alsace, des galettes ou

des crêpes bretonnes. Le tout agrémenté également de vin chaud, de jus de pomme chaud et de délicieuses gâteries alsaciennes.

Tout au long du week-end, l’artisanat local sera à l’honneur, avec une vente de décorations de Noël proposée par les membres de l’atelier de peinture de Mittelwihr. C’est l’occasion idéale pour dénicher des cadeaux uniques et de mettre un peu de magie dans vos fêtes de fin d’année.

Le père Noël sera également présent samedi soir, prêt à partager avec vous des instants inoubliables.

Dimanche, ne manquez pas le conte de Noël captivant présenté par Delphine Greiner. Son spectacle Noël d’Antan en Alsace plongera petits et grands dans la magie des fêtes.

Venez nombreux dans la joie et la bonne humeur !

place de la mairie Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 cj.mittelwihr@gmail.com

English :

Warm atmosphere and local products: tasting of oysters from Cancale, Breton pancakes or galettes without forgetting the mulled wine and the Alsatian bredalas!

German :

Herzliche Atmosphäre und regionale Produkte: Verkostung von Austern aus Cancale, bretonischen Galettes oder Crêpes und nicht zu vergessen Glühwein und elsässische Bredalas!

Italiano :

Atmosfera calda e prodotti locali: degustazione di ostriche di Cancale, frittelle o crepes bretoni senza dimenticare il vin brulé e le bredalas alsaziane!

Espanol :

Ambiente cálido y productos locales: ¡degustación de ostras de Cancale, tortitas bretonas o crepes sin olvidar el vino caliente y las bredalas alsacianas!

