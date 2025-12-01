Marché de Noël MJC Mosaïque Angoulême
Marché de Noël MJC Mosaïque Angoulême mardi 23 décembre 2025.
Marché de Noël MJC Mosaïque
17, rue Saint-Exupéry Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 09:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
Date(s) :
2025-12-23
La MJC Mosaïque vous convie à son marché de Noël convivial et festif au cœur de la Grande Garenne. Artisanat local, décorations, bijoux, produits gourmands Animations pour enfants, visite du Père Noël, ateliers créatifs.
.
17, rue Saint-Exupéry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11
English :
The MJC Mosaïque invites you to its friendly and festive Christmas market in the heart of the Grande Garenne. Local crafts, decorations, jewelry, gourmet products, children’s entertainment, a visit from Santa Claus, creative workshops.
German :
Das MJC Mosaïque lädt Sie zu seinem gemütlichen und festlichen Weihnachtsmarkt im Herzen von La Grande Garenne ein. Lokales Kunsthandwerk, Dekorationen, Schmuck, Feinschmeckerprodukte Kinderanimation, Besuch des Weihnachtsmanns, Kreativworkshops.
Italiano :
Il MJC Mosaïque vi invita al suo simpatico e festoso mercatino di Natale nel cuore della Grande Garenne. Artigianato locale, decorazioni, gioielli e prodotti gastronomici. Attività per bambini, visita di Babbo Natale e laboratori creativi.
Espanol :
El MJC Mosaïque le invita a su acogedor y festivo mercado navideño en el corazón de la Grande Garenne. Artesanía local, decoración, joyería y productos gastronómicos. Actividades para niños, visita de Papá Noel, talleres creativos.
L’événement Marché de Noël MJC Mosaïque Angoulême a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême