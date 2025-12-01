Marché de Noël MJC Mosaïque Angoulême

Marché de Noël MJC Mosaïque

17, rue Saint-Exupéry Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-23

La MJC Mosaïque vous convie à son marché de Noël convivial et festif au cœur de la Grande Garenne. Artisanat local, décorations, bijoux, produits gourmands Animations pour enfants, visite du Père Noël, ateliers créatifs.

17, rue Saint-Exupéry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11

English :

The MJC Mosaïque invites you to its friendly and festive Christmas market in the heart of the Grande Garenne. Local crafts, decorations, jewelry, gourmet products, children’s entertainment, a visit from Santa Claus, creative workshops.

German :

Das MJC Mosaïque lädt Sie zu seinem gemütlichen und festlichen Weihnachtsmarkt im Herzen von La Grande Garenne ein. Lokales Kunsthandwerk, Dekorationen, Schmuck, Feinschmeckerprodukte Kinderanimation, Besuch des Weihnachtsmanns, Kreativworkshops.

Italiano :

Il MJC Mosaïque vi invita al suo simpatico e festoso mercatino di Natale nel cuore della Grande Garenne. Artigianato locale, decorazioni, gioielli e prodotti gastronomici. Attività per bambini, visita di Babbo Natale e laboratori creativi.

Espanol :

El MJC Mosaïque le invita a su acogedor y festivo mercado navideño en el corazón de la Grande Garenne. Artesanía local, decoración, joyería y productos gastronómicos. Actividades para niños, visita de Papá Noel, talleres creativos.

