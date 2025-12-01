Marché de Noël avenue du Général de Gaulle Moëze

Marché de Noël avenue du Général de Gaulle Moëze samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

avenue du Général de Gaulle Place de la Mairie Moëze Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Marché de Noël et animations pour les enfants.
avenue du Général de Gaulle Place de la Mairie Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 88  mairie@moeze.fr

English : Christmas market

Christmas market and entertainment for children.

German : Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt und Unterhaltungsprogramm für Kinder.

Italiano :

Mercatino di Natale e animazione per bambini.

Espanol :

Mercado navideño y animación infantil.

