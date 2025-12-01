Marché de Noël avenue du Général de Gaulle Moëze
Marché de Noël avenue du Général de Gaulle Moëze samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
avenue du Général de Gaulle Place de la Mairie Moëze Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël et animations pour les enfants.
.
avenue du Général de Gaulle Place de la Mairie Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 88 mairie@moeze.fr
English : Christmas market
Christmas market and entertainment for children.
German : Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt und Unterhaltungsprogramm für Kinder.
Italiano :
Mercatino di Natale e animazione per bambini.
Espanol :
Mercado navideño y animación infantil.
L’événement Marché de Noël Moëze a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan