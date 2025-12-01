Marché de Noël avenue du Général de Gaulle Moëze

Marché de Noël

avenue du Général de Gaulle Place de la Mairie Moëze Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël et animations pour les enfants.

.

avenue du Général de Gaulle Place de la Mairie Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 88 mairie@moeze.fr

English : Christmas market

Christmas market and entertainment for children.

German : Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt und Unterhaltungsprogramm für Kinder.

Italiano :

Mercatino di Natale e animazione per bambini.

Espanol :

Mercado navideño y animación infantil.

L’événement Marché de Noël Moëze a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan