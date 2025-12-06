Marché de Noël L’Herberie de la Saulx Mognéville

Marché de Noël L’Herberie de la Saulx Mognéville samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville Meuse

Marché de Noël dans les granges de la ferme, avec des artisans et artistes locaux. Ouverture de la boutique de l’Herberie, avec les produits de la ferme et autres saveurs du terroir.

Animations, concert, buvette et petite restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public

L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 6 72 17 35 50 contact@lherberiedelasaulx.fr

English :

Christmas market in the farm’s barns, with local craftspeople and artists. Opening of the Herberie boutique, with farm products and other local flavours.

Entertainment, concerts, refreshments and snacks on site.

Free admission.

German :

Weihnachtsmarkt in den Scheunen des Bauernhofs mit lokalen Handwerkern und Künstlern. Eröffnung der Boutique de l’Herberie mit Produkten vom Bauernhof und anderen regionalen Köstlichkeiten.

Animationen, Konzert, Getränkestand und kleine Snacks vor Ort.

Eintritt frei.

Italiano :

Mercatino di Natale nei fienili della fattoria, con artigiani e artisti locali. Apertura del negozio Herberie, con prodotti della fattoria e altri prodotti locali.

Intrattenimento, concerti, rinfreschi e spuntini in loco.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado de Navidad en los graneros de la granja, con artesanos y artistas locales. Apertura de la tienda Herberie, con productos de la granja y otros productos locales.

Espectáculos, conciertos, refrescos y aperitivos in situ.

Entrada gratuita.

