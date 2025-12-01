Marché de Noël Moineville
Marché de Noël Moineville samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Organisé par la Mairie de MoinevilleTout public
Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 25 48 78
English :
Organized by the Mairie de Moineville
L’événement Marché de Noël Moineville a été mis à jour le 2025-12-02 par MILTOL