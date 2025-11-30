Marché de Noël Molières

Marché de Noël

Le bourg Molières Dordogne

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

L’association Les Petits Molières organise, un marché de Noël !

Exposer vos créations dans une ambiance conviviale et festive. Option intérieur chauffées et extérieur disponible.

Réservez vite vos stands, places limitées !!

Venez nombreux !

Info morganesoret@gmail.com .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 10 04 07 morganesoret@gmail.com

