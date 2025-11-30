Marché de Noël Molières
Le bourg Molières Dordogne
L’association Les Petits Molières organise, un marché de Noël !
Exposer vos créations dans une ambiance conviviale et festive. Option intérieur chauffées et extérieur disponible.
Réservez vite vos stands, places limitées !!
Venez nombreux !
Info morganesoret@gmail.com .
Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 10 04 07 morganesoret@gmail.com
