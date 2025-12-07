Marché de Noël Place du Village Moliets-et-Maa

Marché de Noël

Place du Village Pôle Animation Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Les lutins du Comité des Fêtes de Moliets et Maâ vous préparent un marché de Noël magique !

Pour des cadeaux originaux, des cadeaux réalisés par des artisans et producteurs locaux !

Restauration à emporter ou sur place et buvette toute la journée

Les lutins du Comité des Fêtes de Moliets et Maâ vous préparent un marché de Noël magique !

Pour des cadeaux originaux, des cadeaux réalisés par des artisans et producteurs locaux !

Restauration à emporter ou sur place et buvette toute la journée .

Place du Village Pôle Animation Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine comdesfetesmoliets@free.fr

English : Marché de Noël

The elves of the Comité des Fêtes de Moliets et Maâ are preparing a magical Christmas market!

For original gifts, made by local craftsmen and producers! Program to come

German : Marché de Noël

Die Elfen des Festkomitees von Moliets und Maâ bereiten Ihnen einen zauberhaften Weihnachtsmarkt!

Für originelle Geschenke, die von lokalen Handwerkern und Produzenten hergestellt werden! Programm in Kürze

Italiano :

Gli elfi del Comité des Fêtes de Moliets et Maâ stanno preparando un magico mercatino di Natale!

Per regali originali, realizzati da artigiani e produttori locali!

Cibo e bevande da asporto e in loco per tutto il giorno

Espanol : Marché de Noël

Los duendes del Comité des Fêtes de Moliets et Maâ preparan un mágico mercado navideño

Para regalos originales, ¡realizados por artesanos y productores locales! Próximo programa

L’événement Marché de Noël Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2025-11-17 par OTI LAS