Marché de Noël

Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 08:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

l’Association des Amis de l’Erlenweiher de Mollau vous invite à son marché de Noël qui aura lieu le 23 novembre 2025 de 8h à 18h à l’étang de Mollau avec la visite du Père Noël.

Entrée libre. 0 .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 52 10 80

English :

the Association des Amis de l’Erlenweiher in Mollau invites you to its Christmas market at the Mollau pond, with a visit from Santa Claus.

German :

der Verein der Freunde des Erlenweihers von Mollau lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, der am Erlenweiher von Mollau stattfindet und von einem Besuch des Weihnachtsmannes begleitet wird.

Italiano :

l’Associazione degli Amici dell’Erlenweiher di Mollau vi invita al mercatino di Natale presso lo stagno di Mollau, con la visita di Babbo Natale.

Espanol :

la Association des Amis de l’Erlenweiher de Mollau le invita a su mercado navideño en el estanque de Mollau, con la visita de Papá Noel.

L’événement Marché de Noël Mollau a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin