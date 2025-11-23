Marché de Noël Mollau
Marché de Noël Mollau dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Mollau Haut-Rhin
l’Association des Amis de l’Erlenweiher de Mollau vous invite à son marché de Noël qui aura lieu le 23 novembre 2025 de 8h à 18h à l’étang de Mollau avec la visite du Père Noël.
Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 52 10 80
English :
the Association des Amis de l’Erlenweiher in Mollau invites you to its Christmas market at the Mollau pond, with a visit from Santa Claus.
German :
der Verein der Freunde des Erlenweihers von Mollau lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, der am Erlenweiher von Mollau stattfindet und von einem Besuch des Weihnachtsmannes begleitet wird.
Italiano :
l’Associazione degli Amici dell’Erlenweiher di Mollau vi invita al mercatino di Natale presso lo stagno di Mollau, con la visita di Babbo Natale.
Espanol :
la Association des Amis de l’Erlenweiher de Mollau le invita a su mercado navideño en el estanque de Mollau, con la visita de Papá Noel.
L’événement Marché de Noël Mollau a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin