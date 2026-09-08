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AGENDA · Molsheim

Marché de Noël Molsheim

samedi 28 novembre 2026 · Molsheim

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
place de l'Hôtel de ville
Ville
67120 Molsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Molsheim

Marché de Noël

place de l’Hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :
2026-11-28 2026-12-13 2026-12-14

Animations, chalets et ambiance de Noël
Le centre ville de Molsheim s’habille de son ambiance traditionnelle et de ses chalets de Noël avec ses exposants et artisans.   .

place de l’Hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64  comfete.molsheim@orange.fr

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English :

Entertainment, chalets and Christmas atmosphere

L’événement Marché de Noël Molsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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