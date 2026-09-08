Marché de Noël Molsheim
samedi 28 novembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Marché de Noël
place de l’Hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-12-13 2026-12-14
Animations, chalets et ambiance de Noël
Le centre ville de Molsheim s’habille de son ambiance traditionnelle et de ses chalets de Noël avec ses exposants et artisans. .
place de l’Hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64 comfete.molsheim@orange.fr
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English :
Entertainment, chalets and Christmas atmosphere
L’événement Marché de Noël Molsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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