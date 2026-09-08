Informations pratiques

Molsheim

Marché de Noël

place de l’Hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-12-13 2026-12-14

Animations, chalets et ambiance de Noël

Le centre ville de Molsheim s’habille de son ambiance traditionnelle et de ses chalets de Noël avec ses exposants et artisans. .

place de l’Hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64 comfete.molsheim@orange.fr

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English :

Entertainment, chalets and Christmas atmosphere

L’événement Marché de Noël Molsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig