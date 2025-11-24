Marché de Noël Monassut-Audiracq
Marché de Noël Monassut-Audiracq samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Monassut-Audiracq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Concours de gâteaux, vente des petits présents réalisée par les élèves et visite du père Noël. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Monassut-Audiracq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 84 81 06
