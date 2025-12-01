Marché de noël Maison des Loisirs et de la Culture Moncel-lès-Lunéville

Marché de noël

Maison des Loisirs et de la Culture 8 Rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Le Magique Marché de Noël 2025 de Moncel-les-Lunéville approche ! Rendez-vous le 14 décembre, de 10h à 18h, à la Maison des loisirs et de la culture pour une journée magique et conviviale ! Au programme maquillage, selfie avec le Père Noël, chant, course, tour en calèche et exposants.

Restauration sur place et un panier garni à gagner ! Venez partager un moment féérique en famille ou entre amis. On vous attend nombreux !Tout public

Maison des Loisirs et de la Culture 8 Rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 22 73 57 57 apemoncel@gmail.com

Moncel-les-Lunéville’s Magical Christmas Market 2025 is coming soon! Join us on December 14, from 10am to 6pm, at the Maison des loisirs et de la culture for a magical day of fun! On the program: face-painting, selfie with Santa Claus, singing, races, horse-drawn carriage rides and exhibitors.

On-site catering and a hamper to be won! Come and share a magical moment with family and friends. We look forward to seeing you there!

