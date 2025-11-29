Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noel Moncley

Marché de Noel

Marché de Noel Moncley samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noel

Moncley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Préparez votre hotte à cadeaux ! Super marché de Noel au château de Château de Moncley, samedi 29 novembre 2025 de 10h à 18h
Petite restauration et buvette sur place.   .

Moncley 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   monique_rouge@orange.fr

English : Marché de Noel

German : Marché de Noel

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noel Moncley a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN