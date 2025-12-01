Marché de Noël

Monétay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Dès 15h stands locaux, tartiflette, spectacle, concert, tombola et arrivée du Père Noël. Une journée festive pour toute la famille !

.

Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 22 53 58

English :

From 3pm: local stalls, tartiflette, show, concert, tombola and arrival of Santa Claus. A festive day for the whole family!

