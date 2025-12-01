Marché de Noël Monétay-sur-Allier
Marché de Noël Monétay-sur-Allier samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Monétay-sur-Allier Allier
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Dès 15h stands locaux, tartiflette, spectacle, concert, tombola et arrivée du Père Noël. Une journée festive pour toute la famille !
Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 22 53 58
English :
From 3pm: local stalls, tartiflette, show, concert, tombola and arrival of Santa Claus. A festive day for the whole family!
