Marché de Noël Monétay-sur-Loire
Marché de Noël Monétay-sur-Loire dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
salle polyvalente Monétay-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Marchée de Noel
salle polyvalente Monétay-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 25 08
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado navideño
L’événement Marché de Noël Monétay-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire