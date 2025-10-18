Marché de noël

Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Dans le cadre de la Magie de Noël, venez découvrir le marché de Noël organisé par Monistrol A’tout.

Pendant 2 jours, de nombreux exposants sont présents.

Présence du père noël pour la traditionnelle photo, tour en calèche, manège…

Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

As part of the Magic of Christmas, come and discover the Christmas market organized by Monistrol A’tout.

For 2 days, numerous exhibitors will be present.

Santa Claus will be on hand for the traditional photo, and there’ll also be a horse-drawn carriage ride, a merry-go-round…

German :

Im Rahmen des Weihnachtszaubers können Sie den von Monistrol A’tout organisierten Weihnachtsmarkt besuchen.

Zwei Tage lang sind zahlreiche Aussteller vertreten.

Der Weihnachtsmann ist für das traditionelle Foto anwesend, Kutschfahrten, Karussell…

Italiano :

Nell’ambito della Magia del Natale, venite a scoprire il mercatino di Natale organizzato da Monistrol A’tout.

Per 2 giorni saranno presenti numerosi espositori.

Babbo Natale sarà a disposizione per la tradizionale foto, e ci saranno anche giri in carrozza e una giostra…

Espanol :

En el marco de la Magia de la Navidad, venga a descubrir el mercado navideño organizado por Monistrol A’tout.

Durante 2 días, numerosos expositores estarán presentes.

Papá Noel estará presente para la tradicional foto, y también habrá paseos en coche de caballos y un tiovivo…

L’événement Marché de noël Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron