Marché de noël Monistrol-sur-Loire
Marché de noël Monistrol-sur-Loire samedi 20 décembre 2025.
Marché de noël
Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Dans le cadre de la Magie de Noël, venez découvrir le marché de Noël organisé par Monistrol A’tout.
Pendant 2 jours, de nombreux exposants sont présents.
Présence du père noël pour la traditionnelle photo, tour en calèche, manège…
.
Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
As part of the Magic of Christmas, come and discover the Christmas market organized by Monistrol A’tout.
For 2 days, numerous exhibitors will be present.
Santa Claus will be on hand for the traditional photo, and there’ll also be a horse-drawn carriage ride, a merry-go-round…
German :
Im Rahmen des Weihnachtszaubers können Sie den von Monistrol A’tout organisierten Weihnachtsmarkt besuchen.
Zwei Tage lang sind zahlreiche Aussteller vertreten.
Der Weihnachtsmann ist für das traditionelle Foto anwesend, Kutschfahrten, Karussell…
Italiano :
Nell’ambito della Magia del Natale, venite a scoprire il mercatino di Natale organizzato da Monistrol A’tout.
Per 2 giorni saranno presenti numerosi espositori.
Babbo Natale sarà a disposizione per la tradizionale foto, e ci saranno anche giri in carrozza e una giostra…
Espanol :
En el marco de la Magia de la Navidad, venga a descubrir el mercado navideño organizado por Monistrol A’tout.
Durante 2 días, numerosos expositores estarán presentes.
Papá Noel estará presente para la tradicional foto, y también habrá paseos en coche de caballos y un tiovivo…
L’événement Marché de noël Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron