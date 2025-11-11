Marché de Noël Monpazier
Marché de Noël Monpazier samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place des Cornières Monpazier Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez profiter du marché de Noël toute la journée !
Au programme grande roue, terrain de tennis, concert, … .
Place des Cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99
