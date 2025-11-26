Marché de Noël

Place de la mairie Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26 19:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Découvrez ce petit marché de Noël

Présence d’associations locales et de particuliers vente de couronnes de l’Avent, bougies, objets décoratifs de Noël et bredeles. .

Place de la mairie Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Monswiller a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme de Saverne et sa région