Marché de Noël Monswiller
Marché de Noël Monswiller mercredi 26 novembre 2025.
Marché de Noël
Place de la mairie Monswiller Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 19:00:00
2025-11-26
Découvrez ce petit marché de Noël
Présence d’associations locales et de particuliers vente de couronnes de l’Avent, bougies, objets décoratifs de Noël et bredeles. .
Place de la mairie Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 25
