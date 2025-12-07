Marché de Noël

Mont-Cauvaire Seine-Maritime

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Ambiance de fêtes attendue à Mont-Cauvaire toute la journée dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël, animations, ateliers, venue du Père Noël sont au programme.

Lieu salle communale proche de la Mairie

Entrée libre .

11 Route de Clères Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie

