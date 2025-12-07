Marché de Noël Mont-Cauvaire
Marché de Noël Mont-Cauvaire dimanche 7 décembre 2025.
11 Route de Clères Mont-Cauvaire Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Ambiance de fêtes attendue à Mont-Cauvaire toute la journée dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël, animations, ateliers, venue du Père Noël sont au programme.
Lieu salle communale proche de la Mairie
Entrée libre .
11 Route de Clères Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 89 montcauvaire@orange.fr
