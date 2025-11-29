Marché de Noël Montabard Montabard
Espace culturel les Colonnes Montabard Orne
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Nombreux stands, châtaignes, vin chaud, crêpes… .
Espace culturel les Colonnes Montabard 61160 Orne Normandie +33 7 61 18 96 80 lestroia.montabard@orange.fr
