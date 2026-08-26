Informations pratiques

Le Bonhomme

Marché de Noël montagnard

59 Rue du 3ème Spahis Algérien Le Bonhomme Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 12:00:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Venez découvrir de l’artisanat local, des jeux et passage du Père Noël. Restauration montagnarde et buvette notamment du vin chaud cuit au chaudron.

Venez découvrir ce marché de Noël montagnard et convivial.

Des artisans locaux exposent leurs réalisations artisanales, décorations sur le thème de Noël ainsi que des produits locaux.

Pour les enfants passage du Père Noël, venez à sa rencontre.

Pour se régaler et se réchauffer des points de restaurations des crêpes et des gaufres à l’ancienne au coin du feu et même des tartines montagnardes.

Une buvette propose du vin chaud dans chaudron sur un feu de bois, jus de pomme chaud, bière de Noël et du chocolat chaud. 0 .

59 Rue du 3ème Spahis Algérien Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 leswelchesbonhommien22@gmail.com

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English :

Come and discover local crafts, games and Santa Claus. Mountain food and refreshments, including mulled wine cooked in a cauldron.

L’événement Marché de Noël montagnard Le Bonhomme a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg