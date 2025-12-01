Marché de Noël Montagny-Sainte-Félicité
Marché de Noël Montagny-Sainte-Félicité vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Nous vous attendons à la Brasserie Félicité pour ce bel événement dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale ! ✨
La Crêperie du Parc sera sur place pour l’occasion.
Venez déguster des crêpes et des galettes et profitez de ce moment chaleureux, convivial et féerique .
Présence du père Noël
Vendredi 12 Décembre
à partir de 18h
Brasserie Félicité, Place du Fort 60950 Montagny Sainte Félicité
Nous vous attendons à la Brasserie Félicité pour ce bel événement dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale ! ✨
La Crêperie du Parc sera sur place pour l’occasion.
Venez déguster des crêpes et des galettes et profitez de ce moment chaleureux, convivial et féerique .
Présence du père Noël
Vendredi 12 Décembre
à partir de 18h
Brasserie Félicité, Place du Fort 60950 Montagny Sainte Félicité .
18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité 60950 Oise Hauts-de-France
English :
? We look forward to welcoming you to the Brasserie Félicité for this wonderful event in a festive, warm and friendly atmosphere! ?
? La Crêperie du Parc will be on hand for the occasion.
Come and enjoy crêpes and galettes in a warm, friendly and magical atmosphere.
? Santa Claus in attendance
? Friday December 12th
? from 6pm
? Brasserie Félicité, Place du Fort 60950 Montagny Sainte Félicité
L’événement Marché de Noël Montagny-Sainte-Félicité a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays de Valois