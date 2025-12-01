Marché de Noël

18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Nous vous attendons à la Brasserie Félicité pour ce bel événement dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale ! ✨

La Crêperie du Parc sera sur place pour l’occasion.

Venez déguster des crêpes et des galettes et profitez de ce moment chaleureux, convivial et féerique .

Présence du père Noël

Vendredi 12 Décembre

à partir de 18h

Brasserie Félicité, Place du Fort 60950 Montagny Sainte Félicité

18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité 60950 Oise Hauts-de-France

English :

? We look forward to welcoming you to the Brasserie Félicité for this wonderful event in a festive, warm and friendly atmosphere! ?

? La Crêperie du Parc will be on hand for the occasion.

Come and enjoy crêpes and galettes in a warm, friendly and magical atmosphere.

? Santa Claus in attendance

? Friday December 12th

? from 6pm

? Brasserie Félicité, Place du Fort 60950 Montagny Sainte Félicité

L’événement Marché de Noël Montagny-Sainte-Félicité a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays de Valois