MARCHÉ DE NOËL Montarnaud

MARCHÉ DE NOËL

Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël

Dès 14h arrivée des Echassières musiciennes, déambulation sur l’avenue Jean Moulin.

15h à 17h atelier maquillage à la salle des fêtes.

15h à 16h animation de la mascotte Ours polaire de Noël, balade et interaction avec le public.

15h30 à 16h15 retour à la salle des fêtes pour animer le marché de Noël et faire danser la mascotte.

16h Arrivée du Père Noël sur traineau à la salle des fêtes.

Les musiciens jouent et font chanter les enfants sur Petit papa Noël.

16h à 17h photos et rencontre avec le Père Noël.

17h à 18h dernier passage musical pour clôturer l’après-midi.

Présence d’une maquilleuse, d’un sculpteur de ballon, atelier peinture et de nombreux artisans

Installation d’une boite à lettres pour les enfants, feutres et feuilles près du stand de maquillage. .

Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie contact@montarnaud.fr

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

