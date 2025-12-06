MARCHÉ DE NOËL Montarnaud
MARCHÉ DE NOËL Montarnaud samedi 6 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault
Marché de Noël
Dès 14h arrivée des Echassières musiciennes, déambulation sur l’avenue Jean Moulin.
15h à 17h atelier maquillage à la salle des fêtes.
15h à 16h animation de la mascotte Ours polaire de Noël, balade et interaction avec le public.
15h30 à 16h15 retour à la salle des fêtes pour animer le marché de Noël et faire danser la mascotte.
16h Arrivée du Père Noël sur traineau à la salle des fêtes.
Les musiciens jouent et font chanter les enfants sur Petit papa Noël.
16h à 17h photos et rencontre avec le Père Noël.
17h à 18h dernier passage musical pour clôturer l’après-midi.
Présence d’une maquilleuse, d’un sculpteur de ballon, atelier peinture et de nombreux artisans
Installation d’une boite à lettres pour les enfants, feutres et feuilles près du stand de maquillage. .
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
