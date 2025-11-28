MARCHÉ DE NOËL MONTAUD Montaud
Rue de la Clapisse Montaud Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Le vendredi 28 novembre 2025 à 17h00 aura lieu la 6ème édition du Marché de Noël de Montaud
Tombola pour tenter de remporter une carte cadeau multi enseignes d’une valeur de 150 euros offerte par l’ Ape de Montaud ou l’un des 20 lots offerts par les exposants (bijoux, vêtements, accessoires, peluches, sacs, savons, cosmétiques, punchs, livres, bougies, poteries, plantes grasse, safran, produits artisanaux, décorations en fleurs séchés, galets peints, objets en bois découpe et gravure au laser,…)
Les temps forts
Présence du père-noël
Fanfare Les Saltimbranques
Pêche aux canards
Tir à la carabine
Diverses animations enfants
Buvette et stand sucrés/salés par l’association des parents d’élèves
Vente des créations des élèves de CM1/CM2
Venez vivre la magie de Noël à Montaud .
English :
The 6th edition of the Montaud Christmas Market will take place on Friday, November 28, 2025 at 5:00 p.m
German :
Am Freitag, den 28. November 2025 um 17.00 Uhr findet der 6. Weihnachtsmarkt von Montaud statt
Italiano :
La sesta edizione del Mercatino di Natale di Montaud si svolgerà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17.00
Espanol :
La 6ª edición del Mercado de Navidad de Montaud tendrá lugar el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 17.00 horas
