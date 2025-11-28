MARCHÉ DE NOËL MONTAUD Montaud

MARCHÉ DE NOËL MONTAUD

Rue de la Clapisse Montaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le vendredi 28 novembre 2025 à 17h00 aura lieu la 6ème édition du Marché de Noël de Montaud

Tombola pour tenter de remporter une carte cadeau multi enseignes d’une valeur de 150 euros offerte par l’ Ape de Montaud ou l’un des 20 lots offerts par les exposants (bijoux, vêtements, accessoires, peluches, sacs, savons, cosmétiques, punchs, livres, bougies, poteries, plantes grasse, safran, produits artisanaux, décorations en fleurs séchés, galets peints, objets en bois découpe et gravure au laser,…)

Les temps forts

Présence du père-noël

Fanfare Les Saltimbranques

Pêche aux canards

Tir à la carabine

Diverses animations enfants

Buvette et stand sucrés/salés par l’association des parents d’élèves

Vente des créations des élèves de CM1/CM2

Venez vivre la magie de Noël à Montaud .

Rue de la Clapisse Montaud 34160 Hérault Occitanie

English :

The 6th edition of the Montaud Christmas Market will take place on Friday, November 28, 2025 at 5:00 p.m

German :

Am Freitag, den 28. November 2025 um 17.00 Uhr findet der 6. Weihnachtsmarkt von Montaud statt

Italiano :

La sesta edizione del Mercatino di Natale di Montaud si svolgerà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17.00

Espanol :

La 6ª edición del Mercado de Navidad de Montaud tendrá lugar el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 17.00 horas

