Marché de Noël Montaut

Marché de Noël

Salle des Fêtes Montaut Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Créateurs, artisans, producteurs locaux, food trucks, arrivée du Père Noël, vin et chocolat chaud proposés avec la participation de l’association Par Par Lhou.

Ambiance musicale, animations et nombreuses surprises au programme !

Restauration et buvette sur place ou à emporter.

2ème édition du Marché de Noël du 6 au 7 décembre inclus.

Salle des Fêtes Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 18 85

English : Marché de Noël

Designers, craftspeople, local producers, food trucks, the arrival of Santa Claus, mulled wine and hot chocolate with the participation of the Par Par Lhou association.

Musical atmosphere, entertainment and lots of surprises on the program!

Catering and refreshments on site or to take away.

German : Marché de Noël

Designer, Handwerker, lokale Produzenten, Food Trucks, Ankunft des Weihnachtsmanns, heißer Wein und heiße Schokolade, die unter Mitwirkung des Vereins Par Par Lhou angeboten werden.

Musikalische Umrahmung, Animationen und zahlreiche Überraschungen stehen auf dem Programm!

Verpflegung und Getränke vor Ort oder zum Mitnehmen.

Italiano :

Designer, artigiani, produttori locali, food truck, l’arrivo di Babbo Natale, vin brulé e cioccolata calda con la partecipazione dell’associazione Par Par Lhou.

Atmosfera musicale, intrattenimento e tante sorprese in programma!

Cibo e bevande sul posto o da asporto.

Espanol : Marché de Noël

Diseñadores, artesanos, productores locales, food trucks, la llegada de Papá Noel, vino caliente y chocolate caliente con la participación de la asociación Par Par Lhou.

Ambiente musical, animaciones y muchas sorpresas en el programa

Comida y refrescos in situ o para llevar.

