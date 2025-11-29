Marché de Noël Montayral
Marché de Noël Montayral samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes de Mortefond Montayral Lot-et-Garonne
Marché de Noël avec de nombreux exposants, arrivée du Père-Noël à 16h, goûter offert aux enfants, tombola, repas sur place disponible.
Salle des fêtes de Mortefond Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 49 64
English : Marché de Noël
Christmas market with numerous exhibitors, arrival of Santa Claus at 4pm, snack for children, tombola, on-site lunch available.
